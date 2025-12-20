Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 23 yılda ihracatı 7,5 kat arttırdık

Bakan Kacır, "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde katma değer üreten bir sanayi altyapısı inşa ettik. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde ettik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri, çimento ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde yapıldı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, "Küresel ekonominin akışının değiştiği serbest ticaretin terk edildiği, korumacılık, yerinde üretim yakından ve dostlardan tedarik yaklaşımının yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Tedarik zincirleri; küresel krizler, şoklar ve bölgesel çatışmalar neticesinde yeniden şekilleniyor. Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için; dijital dönüşüm, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş gün geçtikçe önem kazanıyor. Böylesi bir tabloda, sanayi ve teknoloji kabiliyetleri stratejik değer taşıyor. Pek çok ülke, yeni dünyayı ancak bugünlerde idrak etmeye başladı. Geleceğe dönük bir arayış ve kavrayış içine girdi. Türkiye olarak biz bu yeni dünya düzenine hazırlıklıyız. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde katma değer üreten bir sanayi altyapısı inşa ettik" dedi.

Türkiye'nin gelişmiş sanayi altyapısı, esnek üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlarıyla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardığını söyleyen Bakan Kacır, "Küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde ettik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri, çimento ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, seramik, plastik mamûl, düz cam, motorlu taşıtlar rüzgar türbini, kule ve komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız 270,6 milyar dolara çıktı. Sanayi üretiminde oluşturduğumuz katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" diye konuştu.

Gaziantep'in sanayi verilerine de değinen Bakan Kacır, "Girişimci ruhu, güçlü sanayi altyapısı ve dünya pazarlarıyla kurduğu sağlam bağlarla Gaziantep de bu iftihar tablosunun mimarları arasında yer alıyor. Gıdadan plastiğe, halıdan mobilyaya, kimyaya geniş üretim yelpazesiyle, "güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonumuzun gerçeğe dönüştüğü şehirlerimiz arasında Gaziantep de bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; Gaziantep'imizin üretim gücünü daha da büyütmek için yatırımın, istihdamın, ihracatın önünü açmayı sürdüreceğiz. Şehrimizde üretimi katma değerli buluşturmak üzere 10 Ar-Ge merkezi, 1 tasarım merkezi ve 2 teknopark kurduk. KOSGEB aracılığıyla, son 23 yılda 7,5 milyar liralık desteği KOBİ'lerimize sunduk. Sadece bu yıl Gaziantep'te KOSGEB eliyle KOBİ'lerimizin 1,2 milyar lira kaynağa erişimini sağladık. 23 yılda Gaziantep'te yatırım teşvik sistemimizle, 562 milyar lira yatırımın ve yaklaşık 114 bin istihdamın önünü açtık. Sadece bu yıl düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle Gaziantep'te 24 milyar lira yatırımın ve 3 bin 600istihdamın önünü açtık. Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda, ilimizde gerçekleştirilen yatırımların destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Gaziantep'te organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda; istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlığımız tarafından karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 9,5 puan faiz/kâr payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizle birlikte devreye aldığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımız ile Gaziantep'te gerçekleştirilecek; Sitrik asit üretimi, iplik üretimi, Biber atıklarından katma değerli ürün üretimi, Orta-yüksek teknolojili tekstil makineleri yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz" dedi.

Gaziantep'te son 23 yılda 5 yeni OSB'yi şehre kazandırdıklarını anımsatan Kacır, "Organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 2 bin 570 hektardan 7 bin 877 hektara çıkardık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İsale Hattı projesiyle de sanayicimizin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu suya daha güvenli ve kesintisiz erişimini teminat altına aldık. Organize sanayi bölgelerimizde çalışan memnuniyetini artırmak üzere oluşturduğumuz lojman modelinin uygulamasını yakın zamanda Gaziantep'te de hayata geçiriyoruz. Şehrimizi yeni yatırımlarla büyütmeye, teşvik ve desteklerimizle ihya etmeye devam edeceğiz. Gaziantep'te attığımız bu somut adımlar, aslında ülke sanayimizin küresel rekabet gücünü artırma hedefimizin sahadaki en güçlü yansımalarıdır. Ülkemizi küresel piyasalarda çok daha rekabetçi, krizlere karşı çok daha mukavemetli ve katma değeri yüksek ürünlerle söz sahibi olan bir 'küresel sanayi devi' haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinin sanayiye olumlu etkileri olacağını da vurgulayan Bakan Kacır, "Terörsüz Türkiye süreciyle terörü gündemimizden çıkarıyoruz. Yıllar yılı ülkemizin enerjisini harcayan, kaynaklarını heba eden, insanını teröre kurban veren karanlık dönem artık inşallah son buluyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin doğusundan batısına huzur iklimi hâkim oldukça her karış toprağımıza bereket gelecek. Öte yandan yakın coğrafyamızda gelişen istikrar ortamı ve yeni ticaret koridorları kurduğumuz dostluk köprüleri ile büyük bir potansiyel vaat ediyor. Biz de yanı başımızdaki gelişmeleri yerinde değerlendiriyor, şehirlerimizi, üretim gücümüzü, altyapımızı, insan kaynağımızı yeni açılan fırsat pencereleri doğrultusunda geleceğe hazırlıyoruz. Attığımız stratejik adımlarla kazanan Türkiye, kazanan bölgemiz olacak" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Gaziantep'in tarih boyunca zorluklar karşısında üretimden vazgeçmeyen bir şehir olduğunu belirterek, "Gaziantep pandemi, deprem ve küresel krizlere rağmen şehrimiz çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam etmiştir. Bu duruş Gaziantep sanayisinin en güçlü yanlarından biridir. Sanayicilerimizin özverili çalışmaları sayesinde kentimiz ekonomik dalgalanmalara karşı güçlü bir performans sergiledi. Bugün şehrimizde 6 binin üzerinde imalatçı firmamızla 435 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 184 ülkeye ihracat yapan Gaziantep, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 6'ncı ili konumundadır" diye konuştu. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de birer konuşma yaptığı "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ödül törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, siyasi partilerin il başkanları, kurum temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.