Başkan Erdoğan: 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun."