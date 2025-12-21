DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz Tunç ve Numan Kurtulmuş ile görüşecek! Tarih belli oldu
DEM Parti İmralı Heyeti salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı heyeti, salı günü iki kritik ziyaret gerçekleştirecek. Heyet, salı günü saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 12.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
DEM PARTİ HEYETİ, AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ
Öte yandan, DEM Parti İmralı Heyeti dün TBMM'de AK Parti'yi ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı. AK Parti kanadında ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmelere katıldı.
BULDAN: VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU
İmralı Heyeti ve AK Parti heyeti görüşme sonrası açıklama yaptı.
Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmeyle ilgili "Siyasi partiler raporlarını sundu. Bu kapsamda detaylı değerlendirmeler yaptık. Görüş alışverişi yaptık. Yasal düzenlemelere yönelik öneriler masaya yatırıldı" ifadelerini kullandı.