Havada karada denizde daha güçlüyüz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı tarafından İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen 'Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuştu:

Mavi vatanın muhafazası için gecesini gündüzüyle birleştiren herkesten yüce Rabbim razı olsun. Bugün bir gurur anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz.

EN BÜYÜKLER ARASINDAYIZ

Savunma sanayii alanında yürüttüğümüz her projede ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz. Savunmada başarı ancak bütüncül bir stratejiyle elde edilir. Havada güçlü olmadan denizde, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kapasitemizi günden güne artırıyor, imkân ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz. Savunma sektöründeki 3 bin 500'ü aşkın firmamız ve 100 bini aşkın insan kaynağımız, varını yoğunu Türkiye'nin güvenli yarınlarına vakfediyor. Araştırma-geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime kadar tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yönetiyoruz. Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı.

MORAL BOZANA PRİM YOK

Türkiye'nin savunma sanayiinde son 23 senedir kat ettiği mesafeyi görmek için projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kâfi. Sektörün tamamında büyük bir dinamizm, üretkenlik var.

Sektördeki tüm kardeşlerimden şunu rica ediyorum: Moralimizi bozmaya çalışanlara lütfen aldırmayın. Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve gazete köşelerinde sağa sola karamsarlık aşılayan felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Cesaretimizi kırmak için uğraşanlara lütfen prim vermeyin. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, unutmayın, bunlara rağmen yaptık.

TÜRKİYE GÜVEN VEREN ÜLKE

Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kriz, kavga, çatışma istemiyoruz. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murat etmiyoruz. Türkiye olarak herkesin emin olabileceği, güven duyabileceği, en zor, en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği bir ülkeyiz. Bununla birlikte biz, hak ve hukukun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Başka müjdelerimiz olacak. Karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Bugün burada bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil barışı, istiklali, istikbali korumak içindir.

TCG ANADOLU'NUN AĞABEYİNİ İNŞA EDİYORUZ

Ana muhalefetin 'Balıklar rahatsız oluyor' diyerek testlerimizi eleştirdiği Sinop'ta Kızılelma'mız jet motorlu bir hedefi görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak etkisiz hale getirdi. Bir diğer stratejik projemiz olan Bayraktar TB3 envantere girdi. TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık. İnsansız araçlardan fırkateyne kadar tüm deniz platformlarında hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de dost ve müttefiklerimizin taleplerini karşılıyoruz.

İŞTE MAVİ VATANIN SÜPER GÜÇLERİ

TCG HIZIR REİS: TCG Hızır Reis, Türkiye'nin denizaltı gücüne yeni bir boyut kazandıracak. 68 metre uzunluğundaki TCG Hızır Reis, ileri teknoloji ve havadan bağımsız tahrik sistemiyle su altında uzun süreli görev yapabilecek.

Ç-159 FIRTINALI SULARDA GÖREV YAPACAK: Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159, hem askeri harekâtlarda hem de barış dönemindeki insani yardım operasyonlarında fırtınalı sularda görev yapacak. İskeleden iskeleye 7 savaş tankı taşıma kapasitesine sahip.

MAVİ VATANIN İNSANSIZ MUHAFIZI: ULAQ SİDA: Operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilen 11 metrelik ULAQ, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, fırkateyn gibi yüzer platformlarca da kullanılabilecek.

KRİZ ZAMANLARINDA CAYDIRICI GÜÇ: TCG Koçhisar karakol gemisi mavi vatandaki hak ve hukuku koruma iradesinin nişanesi. Kriz zamanlarında caydırıcı gücümüz olacak Koçhisar mayıs sonunda donanmaya katılacak.