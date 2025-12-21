Kırmızı bölgeyi ihlal eden İHA’lar düşürülecek

Son dönemde bazı yabancı menşeli insansız hava araçlarının (İHA) Türk hava sahasını ihlal etmesi Türkiye'yi harekete geçirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), İHA'ların havadaki konumunu ve kontrolünü sağlayan haberleşme frekanslarına standart getirdi. Son dönemde Türk hava sahasını ihlal eden yabancı menşeli drone'ların varlığı Türkiye'yi bu alanda daha keskin önlemler almaya yöneltirken sahibi ile anlık temas kurulamayan İHA'ların MSB tarafından imha edilmesi sağlanacak. Ayrıca yabancı ülkelerin Türkiye'de ticari ya da başka gerekçelerle sivil İHA operasyonu yürütebilmek için SHGM'den izin alması gerekecek.