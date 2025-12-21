Mahkeme kararları uygulanmadı, Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verildi!

Gölbaşı İncek'teki 90 hektarlık imar alanında mahkeme kararlarının uygulanmaması, zincirleme bir mağduriyete yol açtı. Hak sahibi inşaat şirketinin yargıya başvurmasına neden olan süreçte, alacaklarını tahsil edemeyen firma faaliyetlerini sürdüremez hale gelirken, çok sayıda hak sahibi de bekleyişe mahkûm edildi. CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin mahkeme kararlarını hayata geçirmemesi, projelerin durmasına ve hukuki belirsizliğin yıllarca sürmesine neden oldu. İçişleri Bakanlığı 'nın soruşturma izni kararı, yaşanan süreci resmî kayıtlara taşıdı.

Belediye yönetimi, mahkemenin bu açık hükmüne rağmen yasalara uygun düzenlemeyi yapmadı. Aksine, 2020 yılında alınan meclis kararıyla, daha önce tanınmış olan imar haklarında geriye gidilerek, hak sahibi vatandaş ve şirketlerin mağduriyeti daha da derinleştirildi. Bu karar da mahkeme tarafından "mahkeme emrine aykırı" bulunarak iptal edildi.

Süreç, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin İncek'teki 90 hektarlık alanda yapılaşma koşullarını değiştirmesiyle başladı. Bu değişiklik, mahkeme tarafından "hukuka aykırı" bulunarak iptal edildi. Mahkeme, plan değişikliğinin teknik ve objektif gerekçelerle yapılmadığını vurguladı ve belediyeden yasalara uygun yeni bir işlem yapmasını istedi.

MAHKEME KARARI YAVAŞ TARAFINDAN VETO EDİLDİ

2022 yılında meclis, mahkeme kararlarına uygun şekilde eski imar haklarını iade etmeyi kabul etti. Ancak Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kararı veto etti. Vetonun ardından meclis, dosyayı İmar Dairesi'ne iade ederek süreci tamamen tıkadı ve mahkeme kararları bir kez daha uygulanmadı.

Bölgede yatırım yapan ve daha önce kendisine tanınmış imar haklarına dayanan bir yatırımcı, bu süreçte ciddi mali zarara uğradı. İmar haklarının değişmesi ve belirsizleşmesi nedeniyle projelerini tamamlayamayan ve alacaklarını tahsil edemeyen firma, son çare olarak İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AĞIR TESPİTLER

Konu, mağdur vatandaşın şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na taşındı. Bakanlık yaptığı incelemede, Mansur Yavaş ve meclis üyelerinin:

Mahkeme kararlarını kasıtlı olarak uygulamadıklarını, Hukuki ve teknik hiçbir gerekçe göstermeden, vatandaşların haklarını ihlal ettiklerini, Görevlerini gereği gibi yapmayarak veya geciktirerek hak sahiplerinin mağduriyetine neden olduklarını tespit etti.

Bakanlık kararında, "görevi kötüye kullanma" ve "mahkeme kararlarına riayet etmeme" ifadeleri dikkat çekti. Karar metninde, belediye yönetiminin "mahkeme kararının icaplarına uygun olarak 90 hektarlık kısımda eski karara dönülmesi gerekirken" bunu yapmadığı vurgulandı.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER

Mansur Yavaş'ın yanı sıra, 38 meclis üyesi hakkında soruşturma izni verilmiş durumda.

Ankara büyükşehir belediye meclisinin 2020 Taksim 312 sayılı meclis kararına alındığı toplantıya katılarak oy kullanan ve haklarında soruşturma izni verilen meclis üyelerinin isimleri şöyle; Adem Barış Aşkın, Ali Turgut, Alper Taşdelen, Berkay Gökçınar, Cem Şahin, Coşkun Torun, Ercan Şimşek, Ertan Işık, Fetih Yaşar, Haydar Demir, Hüseyin Çakmak, Hüseyin Özcan, Köksal Ünal, Lale Bektaş, Muzaffer Kara, Müslüm Tekin, Naki Demir, Ömer Koçak, Sait Atalay, Selami Ovacık, Selim Kaptanoğlu, Sercan Cığğın, Serdar Kendir, Servet Akman, Sinan Daştan, Seyfullah Kaplan, Yaşar Neslihanoğlu, Adnan Beker, Adnan Sezgin, Ali Ünal, Atilla Çelik, Atilla Atalay, Ayhan Yağcı, İdris Eryücel, Mustafa Eski, Ramazan Kılıç, Selim Çırpanoğlu ve Hayrettin Çetin.

Diğer bazı üyeler ve bürokratlar hakkında ise soruşturma izni verilmedi.