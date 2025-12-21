Haberler

Gündem Haberleri

TBMM dilekçe komisyonu’na talep yağdı: Haftada 4 gün çalışma ve bedelli askerlik düzenlemesi gündemde!

TBMM dilekçe komisyonu’na talep yağdı: Haftada 4 gün çalışma ve bedelli askerlik düzenlemesi gündemde!

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun son verilerine göre, vatandaşlar yasal düzenleme talebiyle Meclis'in kapısını çaldı. Toplamda 27 bin 530 başvurunun ulaştığı komisyonda, özellikle çalışma hayatından askerlik sistemine, engelli haklarından çevre düzenlemelerine kadar çok geniş bir yelpazede yenilik istendi. Dilekçeler arasında en çok dikkat çeken başlıklar ise haftada 4 gün çalışma modeli, annelik izninin 24 haftaya çıkarılması ve bedelli askerlik ücretlerinde indirim talepleri oldu.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 16:04 Son Güncelleme: 21 Aralık 2025 16:40

Çalışma hayatında devrim niteliğinde beklentileri olan vatandaşlar, modern çalışma modellerinin hayata geçirilmesini istiyor. Başvurularda, ebeveynlere çocukları 5 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma hakkı verilmesi ve doğum yapan annelerin izin süresinin uzatılması gibi aile odaklı talepler ön plana çıktı. Özellikle 2025 yılı içerisinde doğum yapacak annelerin de bu olası düzenlemelerden faydalanması istenirken, çalışma saatlerinin kadınlar için yeniden düzenlenmesi talebi yoğun ilgi gördü.

HAFTADA 4 GÜN MESAİ VE UZAKTAN ÇALIŞMA Askerlik hizmetine yönelik sunulan dilekçelerde ise evli vatandaşların durumu öncelik kazandı. Evli bireylerin askerlik görevini ikamet ettikleri yere yakın bölgelerde yapması ve bu süreçte asgari ücret düzeyinde bir ödeme almaları talep edildi. Ayrıca, çalışan ve evli olanlar için bedelli askerlik ücretlerinde indirim yapılması veya muafiyet sağlanması gibi ekonomik kolaylıklar Meclis gündemine taşınmış oldu. Uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi de savunma kategorisindeki bir diğer önemli başlık olarak kayıtlara geçti.