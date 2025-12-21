TBMM’de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından TBMM'de kabul edilen bütçe görüşmelerine ilişkin tebrik mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.…"