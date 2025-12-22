8 şehidin mezarı 35 yıl sonra yapıldı

Irak sınırındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Anadağ Köyü'nde 35 yıl önce teröristler tarafından şehit edilen 8 sivil vatandaşın mezarı, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte devlet-millet iş birliği ile yapıldı. 1 Mart 1990'da bölgede çobanlık ve koruculuk yapan Mahmut Dinç, Eyyüp Dinç, bebek Dinç, Hıdır Demir, Beyaz Demir, Şakir Kılıç, Dilmez Kılıç ve Güvercin Vural PKK saldırısı sonucu şehit oldu. Şehitler olayın yaşandığı bölgede toprağa verilmişti. Sivillerin girmesi yasak olan bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte şehitlerin mezarını gören köylüler, mezarları onarmak için 1'inci Hudut Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Kıvanç Köseoğlu'na başvurdu. Şehitlerin mezarları devlet-millet işbirliği ile onarıldı.