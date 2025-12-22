Bakan Yerlikaya: "Yeni yıl tedbirlerine ilişkin toplantımızı gerçekleştirdik"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısının yapıldığını belirtti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ELE ALINDI

Yerlikaya, toplantıda yeni yıl sürecinde alınacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığını ifade etti.