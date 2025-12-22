Cevdet Yılmaz: "Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen, Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı’nda konuştu. Cevdet Yılmaz, "2025 yılında ekonomimizin Türkiye ekonomisinin 1.5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Yılmaz temasları kapsamında, başkent Bakü'de gerçekleştirilen, Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı'na katıldı.
'İKİ DEVLET, TEK MİLLET'
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İlişkilerimiz, siyasi söylemlerin ötesinde, 'iki devlet, tek millet' şiarında vücut bulan ebedi bir kardeşlik bağıdır. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine çıkarmıştır. İş birliğimizin bu seviyeye gelmesi Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İlham Aliyev'in kararlılıkları ve ortak vizyonları sayesinde gerçekleşmiştir. Mevcut iş birliğimizi başta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki faaliyetlerimizle bölgesel ve uluslararası ölçekte de güçlendirerek tüm Türk Dünyası'nın refahına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarımız, somut projeler üretmemiz ve ortak ekonomik hedeflerimize emin adımlarla ilerlememiz için bizlere bir yol haritası sunmakta, iş birliğimizin somut çıktılara güçlenmesini sağlamaktadır" dedi.
AĞIR BİR YÜKÜN ALTINDAN KALKIYORUZ
Küresel ekonomilerin büyük dönüşümlerden geçtiği ve eşi benzeri görülmemiş sınamaların yaşandığı bir dönemde olduklarını belirten Yılmaz, "Dünyanın hali pekiyi değil. Son yıllarda dünya çapında etkili olan pandemi, jeopolitik riskler ve ülkelerimizin ve ülkemizin yaşadığı büyük afet, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük maliyetler ekonomimizde hızlı bir toparlanma ihtiyacı doğurmuştur. Ancak güçlü ekonomik altyapımız dinamik iş gücümüz ve kararlı yönetimimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle bu ağır yükün altından kalkıyoruz. Son üç yılda 90 milyar dolar sadece deprem bölgemize oranın ihyası için inşası için para harcadık. Önümüzdeki yıl bu çalışmaları Allah'ın izniyle tamamlıyoruz. Bu ayın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız 450 binden fazla hak sahibine anahtarlarını teslim etmiş olacak. Konutları tamamlamış olacağız. Bu büyük afet sırasında ve sonrasında Azerbaycan hükümetinin ve halkının gösterdiği dayanışmaya da yürekten teşekkür ediyoruz.