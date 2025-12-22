Cevdet Yılmaz: "Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz"

"DAHA FAZLA YATIRIM İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Geçen yıl ticaret hacminin 8 milyarla en yüksek düzeyine ulaştığını aktaran Yılmaz, "Bu yıl bir miktar petrol fiyatları kaynaklı azalma olabilir ama geldiğimiz yer çok çok önemli. Bu kapsamda ticaret hacmimiz için koyduğumuz 15 milyar dolar hedefi sadece potansiyelimizi gösteren bir orta vadeli hedef. Asıl hedefimiz ortak üretim, ortak yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak proje geliştirme kapasitesine ulaşmaktır. Bu hedefe yürürken iş dünyalarımızın önündeki bürokratik engelleri kaldırmak, gümrük ve lojistik süreçlerini hızlandırmak en öncelikli vazifemiz olacaktır. Bağlantısallık dediğimiz bir şey var. Havadan, karadan, sudan, hangi yerden olursa olsun bu bağları geliştirmek ama bu sadece fiziki projelerle değil bir taraftan da kuralları uyumlu hale getirmek aradaki anlaşmalarla iş dünyasının çok daha rahat hareket etmesini sağlamak çok-çok kıymetli. Diğer yandan Türkiye'nin üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilen yatırımlarda dikkate alındığında Azerbaycan'a yatırımı sizin de söylediğiniz gibi 18 milyar dolara ulaşmış Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 21 milyar dolara ulaşmıştır. Buradan da daha fazla yatırım için çağrıda bulunuyoruz. Bizim firmalar buraya gelip yatırım yapsın. Sizinkiler Türkiye'ye gelsinler yapsınlar. Böylece aradaki ilişkileri çok daha kuvvetlendirsinler. 2024 yılındaki on birinci dönem KEK toplantısında imzaladığımız 120 eylem maddelik eylem planımızdan 93 maddemizi tamamladık. Yüzde 78'lik bir başarı elde ettik. Bu başarıya imza atan katkısı olan herkesi burada tebrik ediyorum. Böylelikle Karma Ekonomik Komisyon toplantıları ile ticaretten yatırımlara müteahhitlikten sanayiye, ulaştırmadan enerjiye ve eğitimden tarıma kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazılmasına zemin hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.