‘Çıplak arama’ iddiası asılsız çıktı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ceza infaz kurumunda "çıplak aramaya" maruz bırakıldığı yönünde haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, "Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler; insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" denildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında ise, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. "İddia edildiği gibi şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmıştır. Düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun 'herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı' hususu açıkça tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.