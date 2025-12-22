Türkiye'nin uçak gemisi dâhil yeni savaş gemilerinin inşasıyla ilgili projeleri dosta güven düşmana korku veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önceki gün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törende, TCG Hızır Reis denizaltısı, Yeni TİP Çıkarma Gemisi Ç-159, insansız deniz aracı ULAQ ve TCG Koçhisar karakol gemisinin Türk donanmasına güç katacak yeni platformlar olarak açıklanmıştı. Türk donanmasındaki gelişmeler İsrail ve Yunan medyasında endişeyle takip edilirken Pakistan'da ise Türk donamasının gücünden övgüyle bahsedildi. Batı medyasında, Türkiye'nin SİHA'larda yakaladığı ivmeye denizlerde de ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in Maariv gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık" ifadelerine atıfta bulunarak "Aynı anda 39 savaş gemisi, Erdoğan'ın devasa donanması güçleniyor, Türkiye'nin deniz gücü hızla büyüyor" başlığını attı.

Erdoğan'ın yeni savaş gemilerinin inşasına dair sözleri Yunanistan medyasında da endişeye yol açtı. Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin Hızır Reis denizaltısı, çıkarma gemisi Ç-159 ile insansız deniz aracı ULAQ'ı hizmete açtığını belirterek Erdoğan'ın Türkiye'nin gerilim arayışında olmadığı, aksine haklarını koruduğu, barış ve istikrarı desteklediğine dair ifadesini öne çıkardı. Naftemporiki TV, Erdoğan'ın "Türkiye kimsenin topraklarına göz dikmez, ancak haklarımızın ihlal edilmesine de izin vermeyeceğiz" sözlerini manşete çekti. Greek City Times ise "Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN'DA COŞKU

Pakistan medyası, İstanbul'daki töreni manşetlere çekti. Ülkenin en etkili medya organlarından Dawn gazetesi, "Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf'ın onur konuğu olduğu törende Pakistan Donanması'na ait Milgem sınıfı PNS Khaibar gemisi İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde hizmete girdi. Törende Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayi alanında karşılıklı iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Bu savaş gemisi, 2018 yılında Türk savunma sanayi şirketi ASFAT A.Ş. ile sözleşmesi imzalanan dört Milgem sınıfı korvetten ikincisidir. Bu sözleşmeye göre iki gemi Türkiye'de inşa edildi. Kalan iki gemi ise Pakistan'daki Karaçi tersanesinde inşa edilecek" diye yazdı. Pakistan'ın The Express Tribune gazetesi de "Türkiye Cumhurbaşkanı, savaş gemilerinin Pakistan donanmasının operasyonel ve deniz güvenliği yeteneklerini artıracağını söyledi" ifadelerini kullandı.