En fazla kanun teklifi AK Parti’den

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Yasama Dönemi'nde rekor düzeyde kanun teklifi, soru önergesi ve araştırma önergesi sunuldu. 13 Kasım 2025 itibarıyla TBMM Başkanlığı'na 3 bin 376 kanun teklifi, 37 bin 346 yazılı soru önergesi ve 3 bin 357 Meclis araştırma önergesi sunulduğu kaydedildi. Verilere göre kanun tekliflerinde en yüksek sayı AK Parti milletvekillerine ait oldu. AK Parti'nin sunduğu 248 teklifin 105'i yasalaştı. Partilere göre dağılımda en fazla yazılı soru önergesi veren parti CHP oldu.

❱ KANUN TEKLİFİ: Verilere göre kanun tekliflerinde en yüksek sayı AK Parti milletvekillerine ait oldu. AK Parti'nin sunduğu 248 teklifin 105'i yasalaştı. CHP'nin ise 2 binin üzerinde kanun teklifi bulunmasına rağmen büyük kısmı komisyonlarda kaldı. Toplamda Meclis'e sunulan kanun tekliflerinin: 2 bin 142'si komisyonda, 107'si gündemde, 105'i yasalaştı, 12'si iade edildi, 10'u geri alındı.

❱ SORU ÖNERGESİ: Muhalefetin denetim aracı olan yazılı soru önergelerinde ise tablo çarpıcı. Meclis'e sunulan 37 bin 346 önergenin 364'ü Anayasa ve İçtüzük gerekçesiyle iade edildi. Kalan önergelerin 19 bin 474'ü süresi geçtikten sonra cevaplandı, 5 bin 677'si süresi içinde yanıtlandı, 10 bin 165'i ise hâlâ cevapsız. Partilere göre dağılımda en fazla yazılı soru önergesi veren parti Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP'yi DEM Parti ve İYİ Parti izledi. Cevapsız bırakılan soru sayısının özellikle muhalefet partilerinde yoğunlaştığı görüldü.

❱ Yazılı soru önergelerinin en fazla yöneltildiği kurumlar arasında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ilk sıralarda yer aldı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'na 4 bin 995, İçişleri Bakanlığı'na 4.711, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ise 3.773 yazılı soru önergesi yöneltildi .