FETÖ’nün güncel yapılanmasına ağır darbe

Son iki haftada FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kuran ve örgütle iltisaklı olan 76 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'nın da arasında olduğu 28 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. 2025 yılı içinde FETÖ'ye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise adli kontrol kararları uygulandı.

TUZAKLAR BOZULUYOR

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikawya, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.