Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında bir binanın balkonundan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz" dedi.

Geçen hafta TBMM'de Bakan Kurum'a yönelik DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerini hatırlatan bir şantiye şefi ise Kurum'un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum" dedi.