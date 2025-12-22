Soruşturmada 6 tutuklama daha

Uyuşturucu soruşturmasında dün akşam Cihan Şenözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Cihan Şensözlü, Mehmet Güçlü, Mehmet Ali Gül ve Yiğit Macit, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçundan İsmail Ahmet Akçay "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve Eser Küçükerol "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandılar. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Model ve sosyal medya fenomeni Gizem Türedi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.