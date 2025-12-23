7 milyarlık vurguna 21 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 21 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen, aralarında dev holdinglerin de bulunduğu 26 şirket ve çok sayıda mali müşavirin mercek altına alındığı dev mali operasyonda yeni gelişme yaşandı.

Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde 21'i tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.