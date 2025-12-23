Ankara’da düşen uçakla ilgili flaş iddia: Tırmanma yaparken...

Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu özel jetin düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde ulaşıldı.

UÇAKLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA!

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirdikten sonra radarla bağlantısı kopan özel jetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Düştüğü belirtilen jette kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği ve radar görüntülerinde kalkışta problem yaşadığı ve tırmanma işlemini gerçekleştiremediği ve bu güç kaybından ötürü de bir süre sonra düşmüş olabileceği aktarıldı.

