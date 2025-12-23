Ankara'da düşen uçakla ilgili flaş iddia: Tırmanma yaparken...

Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir özel jet kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu. Söz konusu jetin düştüğü belirtilirken uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunduğu aktarıldı. Düşen jetle ilgili flaş bir iddia da gündeme geldi. Tırmanma yaparken...

Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir özel jet kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu. Söz konusu jetin düştüğü belirtilirken uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunuyordu. Kaza nedeniyle Ankara'da uçuşların durdurulduğu da belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:

Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

AL-HADDAD RESMİ DAVETLE ANKARA'YA GELMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti.

ENKAZA ULAŞILDI

Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu özel jetin düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Tripoli'ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde ulaşıldı.

UÇAKLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA!

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış gerçekleştirdikten sonra radarla bağlantısı kopan özel jetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Düştüğü belirtilen jette kalkıştan kısa süre sonra elektrik arızası meydana geldiği ve radar görüntülerinde kalkışta problem yaşadığı ve tırmanma işlemini gerçekleştiremediği ve bu güç kaybından ötürü de bir süre sonra düşmüş olabileceği aktarıldı.

