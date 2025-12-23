Ankara'da düşen uçakla ilgili flaş iddia: Tırmanma yaparken...
Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir özel jet kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu. Söz konusu jetin düştüğü belirtilirken uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunuyordu. Kaza nedeniyle Ankara'da uçuşların durdurulduğu da belirtildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA:
Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.