Bakan Ersoy: 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı, üye sayımız 7,6 milyona ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi program kapsamında geldiği Amasya'nın Merzifon ilçesinde, restorasyonu tamamlanan Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Açılış konuşmasında kütüphanelerdeki dijitalleşme çalışmalarına değinen Bakan Ersoy, Milli Dijital Kütüphane Projesi ve yapay zekâ temelli kütüphane asistanlarıyla bilgiye erişimin kolaylaştırıldığını belirterek, "Ülke genelinde halk kütüphanelerimizde yaşanan büyük dönüşümün bir parçası da dijitalleşmedir. Milli Dijital Kütüphane Projesi ile milyonlarca kaynağı erişilebilir hâle getiriyor, yapay zekâ temelli kütüphane asistanlarıyla bilgiye erişim kolaylığını artırıyoruz. İnşallah Merzifon İlçe Halk Kütüphanemizi de bu yeniliklere entegre edeceğiz" diye konuştu.

Merzifon'un tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Köklü şehirler sadece betonla, nüfusla, caddelerle kurulmaz. Şehir olmak aynı zamanda insanlığın ortak hafızasını da taşıyan yerlerdir. Tıpkı şu an bulunduğumuz kadim şehrimiz gibi kültürün ve kimliğin taşıyıcısı şehirlerdir. Bu açıdan kültürel hafızamızda ve tarihimizde son derece özel bir yere sahip olan güzel şehrimiz Amasya ve Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden biri olan Merzifon bizim için müstesna bir anlam ifade etmektedir. Verimli Merzifon Ovası'nın sunduğu bereket, Hititlerden Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyetin burada iz bırakmasını sağlamıştır. Osmanlı döneminde çarşıları, medreseleri, bedestenleri ve Kara Mustafa Paşa Camii gibi anıtsal yapılarıyla gelişen Merzifon; kültürün, sanatın, eğitimin ve birlikte yaşama kültürünün yüzyıllardır bir arada hayat bulduğu bir şehir olmuştur. Bugün açılışını yaptığımız bu kütüphane, işte bu çok katmanlı birikimin üzerine kurulan çağdaş bir bilgi yuvasıdır" ifadelerini kullandı.

'KİTAP SAYIMIZI İSE 26,4 MİLYON ADETE ÇIKARTTIK'

Türkiye genelinde 1300'ü aşkın kütüphane ile hizmet verdiklerini belirten Bakan Ersoy, "Son 8 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanını yaklaşık 325 bin metrekareden yaklaşık 800 bin metrekareye, oturma kapasitesini ise 94 binden 150 bine yükselttik. 2025 yılında üye sayımız 7,6 milyona, kitap sayımızı ise 26,4 milyon adete çıkarttık. Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. 92 kütüphanemizin yeniden yapılandırma, sıfırdan inşası ve restorasyonuna ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

TARİHİ KIZLAR MEKTEBİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜ

Uzun yıllar 300 metrekarelik kiralık bir binada hizmet veren Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin, artık tescilli bir kültür varlığı olan Merzifon Kızlar Mektebi binasında hizmet vereceğini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Yeni kütüphane binamız; 4 katlı yapısı, yaklaşık 1800 metrekarelik kullanım alanı, 80 bin kitaplık koleksiyon kapasitesi ve 425 kişilik oturma düzeniyle Merzifon'un kültür altyapısını önemli ölçüde güçlendirmektedir. 0-3 yaş bebek bölümü, 4-6 yaş ve 7-14 yaş çocuk bölümleri, yetişkin okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salon, engelli bireyler için erişilebilir hizmet alanları, iki etkinlik atölyesi, grup çalışma odaları ve eğitim sınıfı ile burası artık Merzifon'un yeni yaşam merkezlerinden biri olacaktır."

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi, Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet kütüphane binasını gezdi.