Balıkesir CHP’de rüşvet skandalı! Belediyede işe girmek isteyenlerden binlerce lira toplandı

Balıkesir'de çekilen ve sosyal medyaya düşen bir görüntü, CHP'de yeni bir skandalı daha gözler önüne serdi. Kamuoyunda şoke etkisi yaratan görüntülerde, Belediyeye işe girmek isteyen vatandaşlardan, 50 bin TL rüşvet alındığı, paraların ise CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'e ödendiği ortaya çıktı. İlçe Başkanlığı tarafından Belediyede iş vaadi verilen bir vatandaşın kayda aldığı o görüntüde, "50 Bin Lira senin 1 aylık maaşın. Bunu veriyorsun ya, yat kalk dua et. 1 Trilyon para vermeye bile razı olan insanlar var. Bu işler parti kanalıyla olan işler, Git parayı Hakan Başkan'a ver," şeklinde geçen konuşmalar adeta kan dondurdu.

"BU İŞLER PARTİ KANALIYLA OLAN İŞLER"

Skandal görüntülerde, rüşvet istenen vatandaş ile telefonda konuşan CHP Altıeylül İlçe teşkilatından bir partili, "50 bin lira para, indim aşağı söyledim. Başkan kabul etti. Ara dedi, arattım. Seni işe soktum mu ben, soktum. Sen niye gidip örgütün başındaki kişilere işi deşifre ediyorsun. Ben sana kimsenin yanında ağzını açma demedim mi? Bu işler parti kanalıyla olan işler. Git parayı Hakan Başkana ver" dedi.

TEHDİT VE ŞANTAJ DA VAR

Devam eden karşılıklı telefon görüşmesinde, tehdit ve şantaj içerikli konuşmalarda kayda geçti. Rüşvet istenen vatandaşı tehdit eden CHP'li kişi, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi. Sen benim köylüm olduğun için yat kalk dua et. 400 bin lira, 500 bin lira verecek insanlar var. Binlerce insan var kapıda işe girmek isteyen. Parayı vereceksen verirsin vermeyeceksen ayrı konu. Başkan seni işten çıkarmak isterse ne yapar seni biliyor musun. Bandırma'ya sürün der, Balya'ya sürün der. Seni zorla işten çıkarttırır. Bir yolunu bulun tutanak tutun der, Usulsüz çalışıyor der işten çıkarttırır. Senin ipin bizim elimizde" dedi.