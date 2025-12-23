Burdur Gölü 5 yılda 6 milyarlık yatırımla kurtulacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü için hazırlanan eylem planını yerinde açıkladı. Plana göre 5 yılda 5.8 milyar liralık yatırımla yıllık 50 milyon metreküplük su, su havzasına kazandırılacak. Artan sıcaklıkların, azalan yağışların kuraklığı da beraberinde getirdiğini dile getiren Yumaklı, "Eylem planını 35 alt tedbirden oluşan 3 ana başlıkta uygulayacağız.

İlk olarak havzada ekosistem temelli entegre su yönetimi başlığı altında, tarımsal su kullanım yönetimi, ilave ve alternatif su kaynaklarına yönelik çalışmalar, su kullanımlarının kontrolü, izleme ve denetimi, su kalitesine yönelik çalışmalar bulunuyor" dedi.