Çelik’ten ‘10 Mart’ vurgusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada PKK'nın feshi ve silahların bırakılmasının temel hedefleri olduğunu vurgudı. Çelik, SDG'nin entegrasyonuna dair, "SDG Suriye'de PKK terör örgütüdür. Bu Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. 10 Mart Mutabakatı'na uyulması halinde bu yapı Türkiye için tehdit olmaktan çıkacaktır, Suriye için de. Burada 10 Mart Mutabakatı'nın ikinci maddesinde ve diğer maddelerinde Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin kazanımlarının, Esad rejimi zamanında reddedilmiş kimliklerin tanınması anlamında" dedi. SDG tarafından özerk blok bir güç olma şeklinde yaklaşımların olduğuna dikkati çeken Çelik, "Bir ülkede iki ordu olmaz, bir ülkede iki silahlı güç olmaz. Ordu düzeyinde bir ülkede iki tane silahlı güç olacağı düşünülüyorsa, bunun sonu iç savaş senaryosudur. Böyle bir senaryoda Araplar, Türkmenler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Nusayriler, Ezidiler, Şiiler herkes kaybeder" dedi.