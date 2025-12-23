DEM Parti heyeti Adalet Bakanı ile görüştü

Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol'un oluşturduğu DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Adalet Bakanlığı binasında görüşme gerçekleştirildi.

DEM Parti Heyetinden Mithat Sancar görüşme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kapsamlı bir görüşme yaptık, süreci değerlendirdik. Süreçle ilgili düzenlemeleri çeşitli ele alınması da bu görüşmede konuşuldu. Adalet Bakanlığı'nın da kapsamlı çalışmalar yaptığını gördük.

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan "Adalet Bakanı ile 1,5 saat görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklama DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Bakan Tunç, "TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk. Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, #TürkiyeYüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.