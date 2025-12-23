İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayınlandı: "Kan kardeşliği" vurgusu

Duran, bu tablo karşısında daha adil, insanı merkeze alan ve güçlü temsile dayanan yeni bir uluslararası yönetişim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Türkiye 'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Daha adil bir dünya mümkün" vizyonu doğrultusunda bu sürecin kilit aktörü olduğunu belirtti.

Artan jeopolitik rekabet, teknolojik dönüşümün doğurduğu asimetrik riskler ile enerji ve gıda güvenliği alanındaki sorunların, küresel yönetişim krizini derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Makalede, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği, mevcut uluslararası düzenin çözülme sürecine girdiği ve normatif değerlerin aşındığı bir dönemde, uluslararası sistemin çok katmanlı bir belirsizlik ortamına sürüklendiği vurgulandı.

Türkiye'nin küresel barış, refah ve istikrarın tesisine katkı sunmak amacıyla hem bölgesel hem de küresel ölçekte aktif bir diplomasi yürüttüğüne işaret edilen makalede, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok taraflı platformlarda arabuluculuk girişimlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna-Rusya Savaşı, Güney Filipinler barış süreci ve Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları, Türkiye'nin bu alandaki katkılarına örnek olarak gösterildi.

Makalede, Türkiye'nin barış ve insani diplomasi anlayışının, Asya-Pasifik bölgesinde küresel rolü artan Güney Kore'nin diyalog temelli dış politika yaklaşımıyla örtüştüğü vurgulandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER 'KAN KARDEŞLİĞİ' TEMELİNDE ŞEKİLLENDİ"

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Kore Savaşı'na dayanan "kan kardeşliği" temelinde şekillendiği ifade edildi.

Türkiye ile Güney Kore arasında 1957'de tesis edilen diplomatik ilişkilerin 2012'de stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiği hatırlatılan makalede, enerji, savunma sanayisi, yapay zeka ve inovasyon gibi alanlarda işbirliği potansiyeline vurgu yapıldı.