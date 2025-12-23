O mesajlar 5 ay öncesine ait

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a uyuşturucu kullandığı ve imkân sağladığına dair suçlamalar, Habertürk'te çıkan kirli ağ sonrasında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonundaki mesajlardan tespit edilmişti.

İkili arasında geçen mesajlarda Cebeci'nin "Ben Escobar mıyım, nereden bulayım. Sen yetiştiriyordun ya başkanım. Yol birkaç dal takılalım haberleşiriz", "Bana gelirken ot (emoji ile) getirmeyi unutma ama sarılmamış halde" ifadeleri, uyuşturucu şüphesini artıran deliller olmuştu.

Saran ifadesinde, Cebeci ile birlikte uyuşturucu kullandıklarına delil olarak gösterilen mesajlarla ilgili "Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalarımız, mesaj içerikleri daha önceki izlediğimiz filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espriden dolayıdır.

Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" demişti. Ancak yapılan dijital incelemenin ardından soruşturma dosyasına giren mesajların geçtiğimiz mayıs, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kan, saç ve idrar örneği alınan Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak testlerin ardından sonuçlarının bu hafta çıkmasının beklendiği öğrenildi.