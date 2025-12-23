Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, başarılarıyla temayüz etmiş ilim erbabına ödüllerini takdim edecekleri kıymetli programın, ülke, millet ve bilim camiası için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Erdoğan, 11 Haziran'da ebediyete uğurladıkları Prof. Dr. Gazi Yaşargil'i ve Türkiye Bilimler Akademisi'ne emek vermiş fakat bugün aralarında olmayan tüm bilim insanlarını rahmetle yad etti.

Aday gösterilen çalışmaların incelenmesi, değerlendirilmesi ve ödül sahiplerinin belirlenmesinde yoğun emek harcayan hakemlere, komitelere ve akademi konseyine teşekkür eden Erdoğan, TÜBA Ödülleri kapsamında bu sene, birbirinden kıymetli 38 bilim insanına ödül ve beratlarını tevcih edeceklerini söyledi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: "Ülkemiz bölgenin veri üssü konumuna gelecek" | Video

"BU TABLO, ÜNİVERSİTELERİN BİLİM HAVUZUNA YENİLİKÇİ KATKILAR YAPTIKLARININ GÖSTERGESİDİR"

TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri'ni ise 8 farklı üniversiteden 11 hocaya takdim ettiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektro-kimyadan katı cisimler mekaniğine, deneysel psikolojiden RNA biyolojisine, diş hekimliğinden nöroloji, tarih ve felsefeye, çok geniş bir yelpazede eser veren hocalarımızı başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Uluslararası Akademi Ödüllerimizi, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde iki önemli isme veriyoruz. Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödüllerimizi, Eczacılık Özel Ödülü de dahil olmak üzere, 28 genç akademisyenimize takdim ediyoruz. 4'ü telif eser, 3'ü jüri özel ödülü, 1'i Halil İnalcık Özel Ödülü olmak üzere, 8 hocamızı da Bilimsel Telif Eser Ödülü ile buluşturuyoruz. Böylece, bugüne kadar TÜBA-GEBİP ödülü kazanan bilim insanlarımızın sayısı 697'ye, TESEP kapsamında ödüllendirilen eser sayısı da 254'e yükselmiş oluyor. Şunu da belirtmek isterim. Ödül alan hocalarımızın görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına baktığımızda, hemen her bölgemizin listede yer aldığını görüyoruz. Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'den Doğu Anadolu ve İç Anadolu'ya... Bu tablo, farklı şehirlerimizdeki üniversitelerin bilim havuzuna yeni ve yenilikçi katkılar yaptıklarının açık bir göstergesidir.

Bundan da büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına canıgönülden tebrik ediyor, her bir hocamıza gelecekteki çalışmalarında Rabb'imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bilim dünyamıza kazandırdıkları bu eserlerin, çok daha özgün ve nitelikli çalışmaların da önünü açmasını temenni ediyorum."