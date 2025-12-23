Deprem suçları yargı paketinden çıkarılacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması planlanan ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak da bilinen, 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili açıklama yaptı. Güler, teklifte yer alan Covid-19 düzenlemesine ilişkin, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.