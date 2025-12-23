TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Galata’daki eylemle amacımız bu sessizliği yırtıp atmak!

1 Ocak'ta yüzbinlerce vatandaş Gazze için Galata Köprüsü'nde buluşacak. Milli İrade Platformu tarafından 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek destek gösterisiyle ilgili TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci AHaber'e önemli açıklamalarda bulundu.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber'e konuştu: "1 Ocak'ta Galata'dan dünyaya mesaj verilecek" | Video

İbrahim Beşinci, "Filistin konusunda ülkemizin tek vücut olması bizi çok heyecanlandırdı. Hiçbir şekilde siyaseti de öne çıkarmadan, sadece insaniyetin tarafında yer alması çok anlamlıydı ve öyle de oldu. Burada spor kulüplerimiz sürece dahil oldu, bununla beraber sporun birleştirici gücünü de hissetmiş olduk. Onlar da taraftar gruplarına çağrıda bulundular." dedi.

"EYLEMİN AMACI BU SESSİZLİĞİ YIRTIP ATMAK"

Beşinci, "Temelde evet Filistin konusunda bir ateşkes süreci başladı ama bizler süreci ne kadar takip ediyoruz bu önemli... Ateşkesle beraber dünya da bir sessizliğe büründü, Galata eyleminin amacı da bir anlamda bu sessizliği yırtıp atmak, kamuoyunu tekrar oluşturmak. Bu süreci tam manasıyla takip ederek tam manada sahada fiilen uygulanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"BİZLERİN SÜRECE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR"

Beşinci, "İnsanlar soğuktan donarak ölüyorlar. Yani 8 aylık bebeğin çadırında soğuktan donarak ölmesini hangi ateşkesle izah edebiliriz. Bizim gözlemlediğimiz ölüm, yıkım, kuşatma durmadı önceki duruma göre biraz daha yavaşladı. Ateşkes planının tam uygulanması için çok net tanımlar yapmak gerekiyor. Bizlerin sürece sahip çıkması gerekiyor." sözlerine yer verdi.

TÜGVA Başkanı Beşinci, "Şu ana kadar 42 bin yardım tırı girmesi gerekirken sadece 13 bini girebilmiş. İnsanlar açlıkla, ablukayla sınanıyor. Gazze'de yaşananları anlatacak ne rakam, ne görüntü kaldı." dedi.