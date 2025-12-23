Türkiye’den SDG’ye son uyarı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın dün Suriye'nin başkenti Şam'a bir çalışma ziyaretinde bulundu. Heyet, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriyeli yetkililerle kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla Türkiye-Suriye ilişkilerinin son bir yıllık seyri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ayrıca SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu kapsayan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması ele alındı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin istikrarı demek olduğuna dikkati çekti. Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili konuyu da masaya yatırdıklarını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Maalesef, değerli meslektaşımın da ifade ettiği gibi, orada kendi izlenimleri, (SDG'nin) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadıklarını görüyoruz. Burada tabii bunun sebepleri üzerinde de konuştuk. Orada SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." Cezire bölgesine (Suriye'nin kuzeydoğusu) daha fazla önem vereceklerini söyleyen Şeybani de "Suriye devleti orada olacaktır" ifadesini kullandı. Şeybani, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin ciddi bir irade ortaya koymadığını, somut bir adım atmadığını kaydetti.

YPG/PKK HALEP'TE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin, Halep merkezi ile kırsalındaki yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 13 kişi yaralandı. Suriye ordusu, bunun üzerine Halep'teki temas hatlarına tank sevk etti. Teröristlerin, Şeyhan ve Leramon bölgelerindeki askeri hedeflere saldırılarında da bir asker ile 2 sivil savunma görevlisi yaralandı. Ateş açılan hedefleri imha eden Suriye güçleri, operasyonlarına ara verdi.