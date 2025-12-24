AK Parti Sözcüsü Çelik'ten uçak kazasına ilişkin açıklama: Kardeş Libya’nın ve hepimizin başı sağolsun
AK Parti Sözcüsü Çelik, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad’a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah’tan rahmet diliyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağolsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz."
