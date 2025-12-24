AK Parti Sözcüsü Çelik’ten uçak kazasına ilişkin açıklama: Kardeş Libya’nın ve hepimizin başı sağolsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağolsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz."