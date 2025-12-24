Bahçeli’den Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin açıklama: Hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

"HEM DÜŞÜNDÜRÜCÜ HEM DE ÜZÜCÜ"

Kazanın, Türkiye-Libya arasındaki diyalogların arttığı dönemde yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti'nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür."