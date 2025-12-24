Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2025'in son toplantısında sizleri ağırlamaktan gurur duyuyorum. Tüm yol ve dava arkadaşlarıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Hizmet yolunda gösterdiğiniz çabalar için sizlere teşekkür ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Gerekli tahkikat başlatılmıştır.

Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaşmak nasip olur inşallah.

"TÜRKİYE'Yİ 23 YILDA NEREYE TAŞIDIĞIMIZI NEZAKETLE HALKIMIZA TEK TEK İZAH EDECEĞİZ"

Gençlerimizin eski Türkiye'yi hatırlamaması gayet normaldir. İcraat yapılmayan, istikrarsız dönemlerin 23 yıllık icraat fırtınası dolayısıyla hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vatandaşımızdır. Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz.

Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. 86 milyonun iktidarıyız. Bunun için etnik köken, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın hayreti içinde olacağız.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZİ VATANDAŞLARIN GÖNLÜNÜ KAZANMAKTIR"

Teşkilatımız kış evsimi için detaylı bri program hazırladım. Bu dönemde saha çalışmalarıyla tek tek hane ziyareti, ev sohbetleri, kahvehane buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle yine milletimizle bir araya geleceğiz.

Bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşsın, biz milletimizin derdiyle dertleneceğiz.

Bu bizim görevimizdir. Milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kime oy verdiğine bakmadan her sokağa ve haneye erişmek AK Parti'nin görevidir.

Kibir, gurur, böbürlenme, sokakta çarşıda kasılarak yürümek gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz. Millete tavır alan, bize saygısızlık etmiş demektir. Bizim önceliğimizi vatandaşların gönlünü kazanmaktır.

"İSRAİL ZORLUK VE ENGEL ÇIKARIYOR"

Bu dayanışma mevsiminde Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlumları da ihmal etmeyeceğiz. Ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar devam ediyor. Soğukların artması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze halkının yükü daha da artmış durumda. Mutabakata göre; günlük 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu. İsrail böyle insani bir meselede bire sürekli zorluk ve engel çıkarıyor.

Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe, yakıta ihtiyacı var. Gazze'nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var. Onun için çok dua edeceğiz. Bununla kalmayacak, mübarek üç aylarda Filistin'e yardımlarımızı daha da artıracağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

"HAKLININ, MAZLUMUN VE MAĞDURUN TARAFINDAYIZ"

Sadece haklının, mazlumun ve mağdurun tarafındayız. Dinine, diline, kökenine bakmadan kapımızı açtık. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir. Yarın da asla değişmeyecektir.

Biz bin yıllık şanlı tarihimize baktığımızda bunu görüyoruz. Merhamet, şefkat ve ilgi görüyoruz. Cesaret ve kahramanlık görüyoruz.