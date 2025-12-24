CHP’de rüşvet skandalı

Balıkesir CHP Altıeylül İlçe Başkanlığı'nda, belediyeye işe girecek bir kişiden 50 bin TL para istendiği, bu şekilde yüzlerce kişiden rüşvet alındığı ve paraların CHP İlçe Başkanı Hakan Keskin'e ödendiği ortaya çıktı. Balıkesir'de iş vaadiyle kandırılan bir vatandaşın çektiği görüntülerde belediyeye işe girmek isteyen bir kişiden, 50 bin lira rüşvet alındığı paraların CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'e ödendiği iddia edildi. Görüntüde bir partilinin "50 bin lira senin 1 aylık maaşın. Bunu veriyorsun ya, yat kalk dua et. 1 trilyon para vermeye bile razı olan insanlar var. Bu işler parti kanalıyla olan işler, git parayı Hakan başkana ver" şeklindeki konuşmaları dikkat çekti. Öte yandan devam eden karşılıklı telefon görüşmesinde, tehdit ve şantaj içerikli şu konuşmalar da kayda geçti: "Başkan seni işten çıkarmak isterse ne yapar seni biliyor musun. Bir yolunu bulun, tutanak tutun der, usulsüz çalışıyor der işten çıkarttırır. Senin ipin bizim elimizde."