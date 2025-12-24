Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu: Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu mesajında, Libya heyetinin resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldiğini anımsattı.

Heyeti taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendiklerini belirten Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, DOST VE KARDEŞ LİBYA HALKININ BU ACI GÜNÜNDE YANINDADIR"

"Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askeri heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."

Mesajlar, Türkçe ve Arapça olarak yayımlandı.