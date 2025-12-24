Libya askeri heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü

Ankara'dan Libya'ya gitmek için Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi özel jet kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın saat 20.10'da Tripoli'ye gitmek üzere havalandığını ve uçakla bağlantının kesildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır" açıklamasında bulundu. Yerlikaya ikinci açıklamasında ise "Uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır." dedi. Uçakta bulunanlardan kurtulan olmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı. Libya Genelkurmay Başkanı Org. Muhammed Ali Al-Haddad Genelkurmay Başkanı Org.Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti. Libya askeri heyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile de görüşmüştü.

UÇAKTA KİMLER VARDI ?

Düşen özel uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al- Asawi Diab, gazeteci Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve üç mürettebat bulunuyordu.