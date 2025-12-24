Libya heyeti kaza yerinde inceleme yapıyor
Ankara’dan Libya’ya gitmek üzere havalanan Falcon-50 tipi iş jetinin kaza yapmasının ardından Türkiye’ye gelen Libya heyeti, kaza bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Heyet, enkaz alanında yetkililerden bilgi alırken, yürütülen teknik ve adli süreci yerinde takip ediyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra irtibat kesilen Falcon-50 tipi iş jetinin düştüğü bölgede çalışmalar sürüyor. Kazanın ardından Libya heyeti Türkiye'ye geldi.
GELİŞMELER YERİNDE TAKİP EDİLİYOR
Libya'dan gelen heyet, enkaz alanında yetkililerden bilgi alırken, yürütülen teknik ve adli süreci yerinde takip ediyor.