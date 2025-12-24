Milli kimlikle geleceğe yürüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu:

ÖNDE GELEN ÜLKELER ARASINDAYIZ: Astronomiden tıbba, matematikten mimariye dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak, bu alanda önde gelen ülkeler arasındayız. Batı'da kurulan ilk üniversiteler, bizim eğitim metotlarımızın ve müfredatımızın örnek alınması suretiyle faaliyetlerine başlamıştır. Asırlar boyunca ilim erbabımız, kültür ve sanat erbabımız, gerek bu topraklara, gerek Batı'ya, gerekse tüm insanlığa çok değerli eserler hediye etmiştir. En geniş anlamıyla Anadolu coğrafyası, büyük şahsiyetlerin adeta yetişme ve olgunlaşma merkezidir. Elbette bunu söylerken, "Geçmişin parıltılı günleriyle kendimizi avutalım" demiyorum. Ecdadımızla daima iftihar edecek, ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Maziden aldığımız birikimi, heybemizi daha da doldurarak, büyüterek, yenileyerek, güçlendirerek ve elbette zenginleştirerek atiye taşıyacağız. İnsanlığın istifadesine sunulmuş bilgiye sırtımızı dönmeyecek; bununla birlikte kendi kavramlarımızı üretip kendi lügatimizle düşüneceğiz. Bilgiye giden yolları yalnızca aklımızla değil; sezgimizle, kalbimizle, vicdan ve merhametimizle inşa edeceğiz. Aksi takdirde bilime patenti bize ait, yani orijinal katkılar yapamayız.

DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA BİR LİGE YÜKSELİYORUZ: İnsana ve bilgiye yaptığımız bu yatırımların semeresini geniş bir yelpazede toplamaya başladık. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayii alanında geldiğimiz noktayı hepiniz biliyor, hepiniz görüyorsunuz. Yapay zekâdan otonom sistemlere, veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere, pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. Kısa süre önce Türkiye'de ilk kez "hiper ölçekli bir bulut bölgesinin" kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu projeyle Türkiye; Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasında dijital bir köprü kuracak; ülkemiz, bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir. Daha burada sayamayacağım pek çok sahada, emin adımlarla hedeflerimize yürüyor; dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz.

ECDADIMIZDAN MİRAS ÖZGÜVENE SIKI SIKIYA SARILMALIYIZ: Tarih ve medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz zengin birikimle, bilgi ve bilim üretme noktasında da yeni bir yola girmiş bulunuyoruz. Bu yolculukta en büyük ihtiyacımız; Batı karşısında kompleksli davranmak değil; tam tersine tarihimizden ve ecdadımızdan miras kalan özgüvene sıkı sıkıya sarılmaktır. Nitekim üniversitelerimiz ve bilim camiamız; ideolojik dayatmalardan, kerameti kendinden menkul tiplerin baskısından ve hizipçilikten arındıkça, tıpkı kendi yatağında akan bir nehir gibi, kendi mecrasına doğru akıyor. Hem bilimdeki güncel gelişmeleri anbean takip etmek, bunları özümsemek ve içselleştirmek, hem de milli kimliğimize münhasır fikir ve eserlerle geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Temel prensibimiz bu; milli kimliğimizle geleceğe yürüyoruz.

BİLİME YÜZLERCE MİLYAR KAYNAK AYIRDIK

TÜBİTAK bünyesindeki AR-GE destek programlarıyla, 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettik. Bilim İnsanı Destekleri kapsamında, aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46.5 milyar lira destek sağladık. Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilimi ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla, 2007'den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8.22 milyar liralık destek verdik.

MUHALEFETİN SIĞLIĞINA RAĞMEN BAŞARDIK

Bilimde bütün bunları, çeşitli engellere rağmen, Sinop'taki füze denemelerimize "Balıklar tedirgin oluyor" diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz. Biz, muhalefet halen bir türlü anlayamasa da milletimizin bilgisine, birikimine, çalışkanlığına, zekâsına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz. "Balıklar ürküyor" tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE, LÜBNAN'IN İSTİKRAR VE EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu ifade etti. Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklediklerini de ifade eden Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunu reddettiğini vurguladı. ANKARA

TÜBİTAK'TAN 2 BİLİM 9 TEŞVİK ÖDÜLÜ

Türkiye'nin teknolojik ilerlemesini ve akademik araştırmalarını destekleyen TÜBİTAK, 2025 yılında toplam 2 Bilim Ödülü ve 9 Teşvik Ödülü verdi.

PROF. DR. ALPER KİRAZ: Optik bilimi alanında tek molekül spektroskopisi, biyogörüntüleme, optofluidik, optik sensörler ve lazer fiziği üzerine yapmış olduğu uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Bilim Ödülü verildi.

PROF. DR. AHMET OĞUZHAN ÖZEN: Monojenik inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve konjenital protein kaybettirici enteropati (PLE) üzerine yapmış olduğu uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Bilim Ödülü verildi.

DOÇ. DR. ÇAĞATAY DENGİZ: Fonksiyonel malzemelerin tek adımda, yüksek verimlerle ve sürdürülebilir yöntemlerle sentezlenmesini mümkün kılan klik-tipi tepkimelerin geliştirilmesi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

DOÇ. DR. TALİP SERKAN KASIRGA: Düşük boyutlu sistemlerdeki faz geçişleri üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

DOÇ. DR. SAFACAN KÖLEMEN: Organik terapötik moleküllerin ve moleküler sensörlerin geliştirilmesi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

DOÇ. DR. LEVENT BEKER: Giyilebilir ve implant edilebilir medikal sensörler ve cihazlar üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

PROF. DR. NESLİHAN ÜSTÜNDAĞ OKUR: Yenilikçi hedeflendirilmiş yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, karakterizasyonu, çeşitli in vitro ve in vivo aktivitelerinin incelenmesi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

ÖĞR. GÖR. DR. BUSE CEVATEMRE YILDIRIM: Kanser biyolojisi alanında, kanserde ilaç direnci mekanizmalarını aşmak üzere hedef ve stratejiler belirleme üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

DOÇ. DR. MELTEM İNELİ CİĞER: Uluslararası ve Avrupa Birliği göç hukuku, geçici koruma rejimleri, kitlesel göç akın yönetimi ve yapay zekânın göç hukuku ile kesişimi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

PROF. DR. BEKİR BORA DEDEOĞLU: Destinasyon yönetimi, turizm ve sosyal medya pazarlaması, destinasyon markalaşması ve turist davranışları üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verilmdi.

PROF. DR. HATİCE YILDIZ DURAK: Çevrim içi öğrenme, doğal dil işleme, metin madenciliği, eğitimde yapay zekâ kullanımı, siber psikoloji üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

TÜBA ÖDÜLLERİ

ULUSLARARASI AKADEMİ

Prof. Dr. Mutlu Özcan (İsviçre Zürih Üniversitesi): Diş hekimliğinde yüksek performanslı seramik malzemelerin klinik uygulamalarına yönelik öncü araştırmaları ve dijital teknoloji alanındaki çalışmaları sebebiyle.

Prof. Dr. Dirk M. Hermann (Almanya Essen Üniversitesi): Beyin mikroçevrelerini ve ilaçların beyin erişimini kontrol eden kan bariyerindeki gatekeeping proteinlerine yönelik çığır açıcı temel ve klinik çalışmaları sebebiyle.

DOĞA BİLİMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKHAN ALKAÇ- DOÇ. DR. MUHAMMED NURULLAH ATEŞ- DOÇ. DR. NİHAL TERZİ ÇİZMECİOĞLU- DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRE OZAN POLAT- DOÇ. DR. SERAP AKSU RAMAZANOĞLU- DOÇ. DR. NACİ SALDI- DOÇ. DR. MUHAMMED ÜÇÜNCÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

DOÇ. DR. EMRAH ŞEFİK ABAMOR- PROF. DR. EGEMEN AVCI- PROF. DR. MEHMET DÖRDÜNCÜ- DOÇ. DR. HÜMEYRA İSPİRLİ- PROF. DR. ÇAĞRI KOÇ- PROF. DR. FARUK ÖZEL- DOÇ. DR. AYTEKİN UZUNOĞLU

SOSYAL BİLİMLER

DOÇ. DR. C. CEYHUN ARSLAN- DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLAY ZEYNEP KARADÖLLER ASTARLIOĞLU- DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA BİLGİN- DR. ÖĞR. ÜYESİ EREN GÜNSELİ- DOÇ. DR. SEZEN KIŞLAL- DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ŞAHİN- PROF. DR. RABİA MERYEM YILMAZ

SAĞLIK BİLİMLERİ

DR. CAN ALTUNBULAK- PROF. DR. SEDA NUR TOPKAYA ÇETİN- DOÇ. DR. MERT İLKER HAYIROĞLU- DOÇ. DR. FATİH KAR- DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU KUZUOĞLU ÖZTÜRK- DOÇ. DR. MEHMET YILDIZ

AHMED VE NEZAHAT KELEŞOĞLU TÜBA-GEBİP ECZACILIK ÖZEL ÖDÜLÜ

PROF. DR. MERVE GÜDÜL BACANLI

HALİL İNALCIK ÖZEL ÖDÜLÜ:

Doç. Dr. Özgür Kolçak – Ok, Tüfek ve At

TELİF ESER ÖDÜLLERİ:

Prof. Dr. Ömer Faruk Erdoğan – Tehâfüt ve Geleneği

Prof. Dr. Ayhan Erol – Bellek, Tarih ve Müzik

Prof. Dr. Orhan Yazıcı – Afganistan Tarihi

Prof. Dr. Kutsal Yörükoğlu – Patoloji Laboratuvarı

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Prof. Dr. İlke Göçmen – Avrupa Birliği Hukukunun Temelleri

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen – Trabzon Mutfağı

Doç. Dr. Seda Bayındır Uluskan – Adana Olayları 1909