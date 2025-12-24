Şile Belediyesi’ne operasyon: 22 gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada kapsamında dün eşzamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı listesinde, tutuklu bulunan CHP PM Üyesi Baki Aydöner ile İBB eski Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Tonguç Çoban'ın da yer aldığı öğrenildi.