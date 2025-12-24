SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye telefonu
SON DAKİKA... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.
