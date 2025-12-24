Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Libya heyetini taşıyan uçağa ait karakutu bulundu!
Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplam 8 kişiyi taşıyan hava aracı teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmişti. Haymana civarında irtibat kesilmiştir. 112 acil çağrı merkezimize gelen ihbar sonucu derhal bölgeye ekipler sevk edilmiştir." dedi.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
Dün akşam, saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil'in de bulunduğu,
5'i Libya heyeti mensubu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 8 kişiyi taşıyan Falcon-50 tipi hava aracı saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirmiştir.
Saat 20.52 itibarıyla da Haymana ilçesi civarında uçakla irtibat kesilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar sonucu Jandarma, AFAD, Emniyet, Sağlık ve UMKE ekipleri derhal bölgeye sevk edilmiş, arama kurtarma faaliyetleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatılmıştır.
Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde, uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde, hava aracının enkazı Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir.
Enkazın bulunmasının ardından, olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından mobil koordinasyon merkezi bölgede konuşlandırılmış; saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.