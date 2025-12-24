Son dakika | Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Timur Savcı gözaltına alındı!
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasına yeni bir isim eklendi. Tİms&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, işlemlerinin ardından kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.
