Son dakika | Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Timur Savcı gözaltına alındı!

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tİms&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı.

Savcı, işlemlerinin ardından kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.