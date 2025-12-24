Terörsüz Türkiye’den geri adım atmak yok

Önceki gün yapılan AK Parti MKYK'da konuşan Başkan Erdoğan, partililere "Terörsüz Türkiye sürecini korumak için elimizden geleni yapacağız. Kararlıyız, buradan geri adım atmak söz konusu değil" dedi. Erdoğan, "Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını gördünüz. Bizim gündemimiz Türkiye'yi büyütmek. Muhalefetin tutumuna takılmadan Türkiye'nin gerçek gündemine odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Parti teşkilatlarına da uyarılarda bulunan Erdoğan, "2026 senesi, müteakip seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından önemli bir süreci kapsıyor. 2027'ye çok güçlü girmek istiyoruz. Partimizin ve iktidarımızın surlarında gedik açılmaması için çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.