Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: "Adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve kamuoyunda 11'inci Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan yargı paketiyle;

Toplumsal huzurun desteklenmesi, Suçla daha etkin mücadele edilmesi, Temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, Hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, Adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, İnfaz adaletinin sağlanması alanlarında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

#TürkiyeYüzyılı'nı #AdaletinYüzyılı yapmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."