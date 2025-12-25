11. Yargı Paketi yasalaştı: Binlerce hükümlüye tahliye yolu açıldı! işte 10 soruda merak edilenler

Kamuoyunda " 11. Yargı Paketi " olarak bilinen Kanun ile bazı suçların cezaları artırılacak, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemede kapsam ve tarih aralığı değişikliğine gidilecek. Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu 'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla örgüt faaliyetleri kapsamında çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilen cezalar artırılacak, trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Kamuoyunda "Kovid-19" düzenlemesi olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl erken ayrılmayı sağlayan düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen bazı suçlar bakımından da uygulanacak.

İŞTE MERAK EDİLEN O SORULAR

1- DÜĞÜN, NİŞAN VE ASKER UĞURLAMALARINDA SİLAHLA ATEŞ EDENLER NASIL CEZALANDIRILACAK?

Meskun mahalde silahla ateş edenle verilecek ceza artırılacak. Bu suçun alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı da 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi cezada artırım nedeni olacak, bu durumda verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenlere, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

2- ÇOCUKLARI SUÇTA KULLANANLAR İÇİN HANGİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK?

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine ilgili hükme göre verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak.