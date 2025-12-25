25 Aralık kumpasında hedef Erdoğan’dı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 17 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk etiketli emniyet yargı darbe girişiminin ikinci ayağı olan 25 Aralık 2013 kumpasının üzerinden 12 yıl geçti. Tarihler 17 Aralık 2013'ü gösterdiğinde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla harekete geçen FETÖ mensubu savcı ve emniyet görevlileri hükümeti ortadan kaldırmak için yolsuzluk kılıfıyla hazırladıkları emniyet-yargı kumpasının düğmesine bastı. Ancak kumpas dik duran Başbakan Erdoğan ve feraset sahibi millet tarafından boşa çıkarıldı. 17 Aralık'ın hemen ardından operasyonu yapan emniyet görevlileri görevden alındı. Terör örgütü FETÖ 17 Aralık operasyonu boşa düşünce bu kez yalnızca 8 gün sonra 25 Aralık 2013'te kumpasın ikinci dalgasını devreye aldı. 25 Aralık sabahı devreye alınan kumpasın ikinci dalgası, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş'ın talimatıyla başlatıldı. Akkaş tarafından İstanbul Emniyeti'ne gönderilen talimatta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 46 kişinin gözaltına alınması istendi.

17 Aralık operasyonundaki tecrübesiyle savcının emrini kanunsuz olarak niteleyen İstanbul Emniyeti gözaltı talimatını reddetti. Operasyondaki esas hedefin oğlu üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıkça belli oldu. 17 Aralık sonrası İçişleri Bakanı olarak atanan Efkan Ala'nın talimatlarıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevden almalar ve yeni atamalar sayesinde boşa düşürülen 25 Aralık kumpası, FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş'ın soruşturmadan el çektirilmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Akkaş, 26 Aralık sabahı adliye önünde bildiri dağıtması ve 15 Temmuz'un ardından diğer FETÖ'cüler gibi yurtdışına kaçmasıyla akıllarda kaldı.

1 YIL SONRA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

17 ARALIK kumpas soruşturmasına yönelik, 17 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 11 ay süren inceleme sonrası dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, 17 Aralık operasyonundan neredeyse bir yıl sonra, 16 Aralık 2014'te takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti. 25 Aralık soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı da 2 Eylül 2014'te verildi. Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.