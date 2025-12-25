455 bininci konut teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği tamamlanıyor. Hatay'da 27 Aralık'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program gerçekleştirilecek. Son törende tamamlanan ev ve işyeri sayısı 455 bin 357'ye ulaşacak. Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve işyerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve işyerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura töreninin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve işyeri daha tamamlandı.