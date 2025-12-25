50 bin kişiye tahliye yolu

Kamuoyunda "Kovid indirimi" olarak bilinen infaz düzenlemesinin de yer aldığı 11'inci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeden deprem müteahhitleri, taciz ve tecavüzcüler yararlanamayacak. Yasada yapılan değişiklikler şöyle: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda şartlı salıverilmenin önü açıldı. Terör, örgütlü suçlar, katiller, taciz ve tecavüzcüler ve deprem müteahhitleri kapsam dışı bırakıldı. Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç kamuya açık yerlerde işlenirse cezası 7.5 yıla çıkacak. Çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis verilecek. Trafikte yol kesene 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası uygulanacak. 1 milyon 477 bin kişinin 3 milyar 258 milyon lira GSS borcu silinecek.