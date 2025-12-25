Ankara’da seyir halindeki araç alev aldı

Olay, Ankara'ya giden Çankırı Bulvarı üzerindeki Baykuş Boğazı mevkiinde meydana geldi. Baykuş Boğazı mevkiinde seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı.

ARACIN MOTOR BÖLÜMÜNDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücünün aracı ile ilerlediği sırada motor bölümünden alevlerin yükseldiği görüldü.

Kısa sürede hareket halindeki araçtan inen sürücü, çevredeki diğer vatandaşların da yardımıyla güvenli bir mesafeye çekildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen araç kullanılmaz hale gelirken, şans eseri herhangi yaralanma yaşanmadı.