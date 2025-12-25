Avukat Epözdemir’le ilgili inceleme tamamlandı: Şüpheli para trafiği MASAK raporunda

Rüşvet suçundan tutuklanan ve yargılaması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde devam eden avukat Rezan Epözdemir hakkında MASAK raporu hazırlandı. Hazırlanan MASAK raporunda, Epözdemir'in hesaplarında sıradışı para trafiği belirlendi. Epözdemir'in 9 adet taşınmaz, 3 adet araç, 2 adet kiralık kasa ve yatırım hesabında 59 milyon 673 bin TL olduğu kaydedildi. Epözdemir'in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına 84 milyon 700 bin TL, 5 milyon 650 bin doları ve 269 bin 800 euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı. Öte yandan Metal Yapı şirketine ait değeri 2 milyar lira olduğu belirtilen 100 taşınmazın Epözdemir'in kayınvalidesinin Kurtaran Gayrimenkul şirketine geçirildiği de belirlendi. 2017-2025 yılları arasında eşi Hande Epözdemir'e 12 milyon 201 bin lira ve kayınvalidesi Hülya Kurtaran'a 117 milyon 780 bin lira para transferine rastlandı. Annesi Herdem Hepözdemir'in de şirketinde muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu, 7 yılda hesabına farklı 28 kişiden 102 milyon 372 bin lira geldiği, 87 farklı kişiye ise 203 milyon 633 bin lira gönderdiği ve bu işlem hacminin 2024'te olağanüstü seviyelere çıkması dikkat çekti.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ

Raporda, Epözdemir'in kayınvalidesi Hülya Kurtaran, eşi Hande Epözdemir ve annesi Herdem Epözdemir'in mal varlıkları ile mali profillerinin tamamen uyumsuz olduğu, şahısların mal varlıklarının kaynağının genel olarak Rezan Epözdemir'in gönderdiği transferler ile kaynağı belirsiz nakit girişlerinden kaynaklandığı, söz konusu tutarların çok yüksek olduğu kaydedildi. Epözdemir'in ve yakın akrabalarının neredeyse tamamının kiralık kasaları olduğu, bazılarının gözaltı sürecinde kapatıldığı belirtildi. Deniz YUSUFOĞLU / SABAH